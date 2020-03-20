Mahkumlara virüs tahliyesi - Son Dakika
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Mahkumlara virüs tahliyesi

6 saat önce

AK Parti, virüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığına dair tartışmalardan dolayı ceza infaz indirimi düzenlemesini bir an önce Meclis'e getirme kararı aldı.

Mahkumlara virüs tahliyesi, System.String[]

AK Parti, virüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığına dair tartışmalardan dolayı ceza infaz indirimi düzenlemesini bir an önce Meclis'e getirme kararı aldı.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önceki gece bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, bu toplantıda, AYM'nin iptal riski ve koronavirüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun meydana getireceği riskler tartışıldı. Kapsam dışı bırakılan altı suçtan (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) terör hariç diğerlerine de kademeli bir infaz indiriminin getirilmesinin AYM'nin iptal riskini ortadan kaldıracağı görüşü dile getirildi. Düzenlemenin kanunlaşmasından sonra cezaevlerindeki tahliyelerin başlamasının virüsün yayılması riskini düşürebileceği gündeme geldi. Toplantıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, koronavirüs sebebiyle cezaevlerinde alınan tedbirler hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Gül, her ay iki bin kişinin cezaevine girdiğini, dışardan gelenlerin virüs bulaştırma riskine karşı, ayrı yerde tutulacaklarını söyledi. Buna rağmen, virüs bulaşma riskini dikkate alarak tedbirlerin artırıldığını ifade etti. Toplantıda, bazı AK Parti kurmayları "İnsanlar aylardır indirim beklentisi içinde. Bir de koronavirüs sebebiyle cezaevlerinde basınç oluştu. Altı suç kapsam dışı kalırsa, ilk etapta 31 bin kişi tahliye oluyor. Bu yeterli değil. Cezaevlerindeki basıncı düşürmek, rahatlatmak lazım" görüşünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı da dile getirilen görüşleri dinledikten sonra Adalet Bakanı Gül'e, en geç bir hafta içinde durumu ortaya çıkaracak tablo konusunda bir çalışma talimatını verdi.


Takvim hızlandı


Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ardından, AK Parti kurmayları infaz indirimi ile ilgili olarak dün bir kez daha toplandı. Yapılacak düzenlemenin takviminin hızlandırılması kararı alınırken bu kapsamda önümüzdeki hafta içinde infaz paketinin önce muhalefet partilerine sunulması, ardından da Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.


İnfaz oranları


AK Parti'de daha önce cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar olmak üzere altı suçun indirim kapması dışına tutulması kararı alınmıştı. Mevcut düzenlemede, terör suçlarının cezalarının yüzde 75'i, diğer suçların cezalarının ise yüzde 67'si cezaevlerinde tamamlanıyor. Yeni infaz sistemi ile cezaevinde kalma süresi bazı suçlar için yüzde 50'ye düşerken aralarında terör, uyuşturucu; cinsel suçlar gibi suçlardan ceza alanların, cezaevinde geçirecekleri sürenin yüzde 67 ve yüzde 75'te kalmasının arada büyük bir farka sebep olacağı tespiti yapılmıştı. Bazı hukukçular ve akademisyenler anayasaya aykırılık riskini ortadan kaldırmak için, ceza indirimi kapsamı dışında tutulacak suçlarda da (Terör hariç) 'kademeli bir indirim uygulanması' önerisini gündeme getirmişti. AK Parti'nin hukukçuları, cezaevlerinde şu anda 300 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunların yarısının indirim kapsamı dışında tutulan suçlardan ceza alanlardan oluştuğunu dile getirdi. AK Parti kaynakları, terör hariç, diğer suçlarla ilgili bazı cezaların da indirim kapsamına alınması durumunda, cezaevlerindeki kapasitenin düşeceğini ve rahatlama olacağını bildirdi. - İSTANBUL

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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