Mahkumlardan Kovid-19'la mücadeleye "tulum ve önlük" desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkumlardan Kovid-19'la mücadeleye 'tulum ve önlük' desteği - Son Dakika

Mahkumlardan Kovid-19'la mücadeleye "tulum ve önlük" desteği

6 saat önce

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan mahkumlar, cezaevinde kurulan atölyede tulum ve önlük üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede oluşan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan mahkumlar, cezaevinde kurulan atölyede tulum ve önlük üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede oluşan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Naci Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla oluşturulan işyurdu atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verildiğini aktardı.

Turan, tutuklu ve hükümlülere mesleki bilgi ve becerinin yanında vatan, millet sevgisi, çevre bilinci ve hijyen konularında da eğitim verildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 800 metrekare kapalı alanda bulunan tekstil atölyesinde sıvı geçirmez tulum ve tek kullanımlık önlük üretildiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadele seferberliğinde yoğun olarak ihtiyaç duyulan, piyasaya arzı düşük ve talebi yüksek olan ürünleri üretiyoruz. Sıvı geçirmez tulum ile tek kullanımlık önlüğü piyasaya oranla daha düşük maliyetle kamu hastanelerine ve kamu kurum kuruluşlarına teslim ederek hem salgınla mücadeleye hem de milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz."

Turan, ilk etapta 60 hükümlünün istihdam edildiği atölyede günlük 300 sıvı geçirmez tulum ve bin 500 tek kullanımlık önlük üretildiğini bildirerek "Daha fazla hükümlü istihdamı ile üretim miktarının artırılarak tıbbi tekstil alanında taleplerin yerli ve milli imkanlarla karşılanması yönünde çaba harcanmaktadır." dedi.

Naci Turan, koronavirüs ile mücadele seferberliğinde Adalet Bakanlığı ailesi olarak gerek personel gerekse hükümlüler ile birlikte üzerlerine düşen sorumluluğun bilinci içerisinde olduklarını vurgulayarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün vermeksizin üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

Mahkumlardan Kovid-19'la mücadeleye tulum ve önlük desteği

Naci Turan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:53 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 18:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahkumlardan Kovid-19'la mücadeleye "tulum ve önlük" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]