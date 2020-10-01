Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar - Son Dakika

Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar

Gelen son dakika haberlerine göre Mahkumları hastanede yatırmışlar Mersin'de Tarsus Açık Cezaevi'ndeki hükümlülerin kalan cezalarını hastanede geçirebilmeleri için sahte rapor hazırlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi Mersin'in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi'nde kalan...

Mahkumları hastanede yatırmışlar

Mersin'de Tarsus Açık Cezaevi'ndeki hükümlülerin kalan cezalarını hastanede geçirebilmeleri için sahte rapor hazırlayan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından 8'i bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişi daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar
Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar
Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar
Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar

Cezaevi, Tarsus, Mersin, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mahkumları hastanede yatırmışlar - Son Dakika

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