Mahkumların Eserleri Adliyede Sergilendi

İzmir Adliyesinde, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yaptığı eserlerden oluşan "el işi ve resim sergisi" açıldı.

İzmir Adliyesinde, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların yaptığı eserlerden oluşan "el işi ve resim sergisi" açıldı.



Adliyenin tören alanında gerçekleştirilen serginin açılışına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Mustafa Gümüş, Ömer Akıncı, Muvaffak Meşe ile cezaevi kurum müdürleri ve çalışanları katıldı.



Mahkumların topluma kazandırılması amacıyla Aliağa Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle verilen eğitim ve kursların sonucunda 20 mahkumun yaptığı ürünlerden oluşan çivi, üç boyutlu ve yağlı boya tablolar beğeniye sunuldu.



Kurum müdürü Mehmet Sürgün, sergide 300 eserin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.



"El emeği göz nuru" eserlerin 18 Ocak'a kadar sergileneceğini belirten Sürgün, emeği geçenlere teşekkür etti.

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