Mahkumların rehabilitasyon tarlasını memurlar ekip, hasat etti - Son Dakika

ANKARA'da, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü 50 gencin rehabilitasyonu için hazırlanan 13 dönümlük tarlaya ekilen ürünlerin bakım ve hasadını memurlar ile Kızılay gönüllüleri birlikte yaptı. Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü'nde uzman personel olarak çalışan Deniz Can , "Topladığımız ürünlerimizin Türk Kızılay ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ihtiyaç sahibi insanlara dağıtımını yapıyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Tescil Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü 50 gencin rehabilitasyonu için proje hazırlandı. Genç hükümlülerin hem rehabilitasyonu hem de meslek edinmelerini amaçlayan proje kapsamında 13 dönümlük tarla hazırlandı ancak koronavirüs salgını nedeniyle proje ertelendi. Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü personeli, hazırlanan domates, patates, salatalık, biber, patlıcan, mısır, kavun, karpuz gibi tohumları heba olmaması için mesailerinden kalan zamanda tarlaya ekti. Tamamen organik yetişen ürünlerin bakım ve hasatı ise yine müdürlük ve bakanlık personeli tarafından Kızılay gönüllüleri ile birlikte yapıldı. Elde edilen ürünler, Kızılay'ın Ankara'da bulunan aşevlerine teslim edildi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK TARLAYI EKTİK'Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü'nde uzman personel olarak çalışan Deniz Can, denetimli serbestlik sisteminin alternatif bir ceza infaz sistemi olarak, 2005 yılında adalet sistemine girdiğini, özellikle çocuk yükümlülere yönelik rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bu çalışmalar kapsamında 13 dönümlük tarlayı hazırladıklarını söyleyen Can, koronavirüs salgını nedeniyle projeyi gerçekleştiremediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Biz aslında 50 tane çocuğumuza burada bir meslek öğrenmeleri amacıyla çalışmayı başlatmıştık. Ancak koronavirüs pandemi süreci ve salgının yayılım hızının artması üzerine bakanlığımızın kararıyla meslek edindirme kurslarının ertelenmesinden dolayı buradaki çalışmamız çocuklarımızın katılımı olmaksızın devam etti. Kurum müdürümüzün yönetiminde kurum şeflerimiz ve memur arkadaşlarımızla bu çalışmaları biz yapıyoruz. Burada hazırlanan tarla boş kalmasın, diye bizler gönüllü olarak dahil olduk. Günlük 5 arkadaşımız, yaklaşık 1,5 aydan bu tarafa gece ve gündüz çalışmalarımızı yürüttük. Ürünlerimizin mahsulünü yaklaşık 20 gündür alıyoruz. Kavun, karpuz, salatalık, biber, mısır, domates, karnabahar, kabak gibi aklınıza gelebilecek her çeşit farklı kategori de ürünlerimiz var. Topladığımız ürünlerimizin Türk Kızılay ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ihtiyaç sahibi insanlara dağıtımını yapıyoruz."'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLİYOR'

Türk Kızılay Ankara Kadın Kolları Başkanı Meltem Elmacı ise Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü'yle daha önce imzaladıkları protokol çerçevesinde hasada dahil olduklarını söyledi. Yaklaşık 20 gönüllü Kızılay gönüllüsüyle 3 günde bir hasada geldiklerini söyleyen Elmacı, "Burada toplamış olduğumuz ürünleri Ulucanlar aşevimizdeki ihtiyaç sahiplerine yemek yapılması için gönderiyoruz. Ayrıca ürünleri birebir ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine de götürüyoruz" dedi.

- Ankara