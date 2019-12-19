Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor - Son Dakika

Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor

6 saat önce

Talas Belediyesi ilçenin çeşitli bölgelerine mahlep ağacı dikiyor.

Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor, System.String[]

Talas Belediyesi ilçenin çeşitli bölgelerine mahlep ağacı dikiyor. Dikilen ağaçlar, bir müddet sonra aşılanarak vişne ve kiraz ağacına dönüştürülecek.


İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Örencik'te 800, Çatakdere'de bin 700 ve Ali Dağı'nda 1.000 olmak üzere toplam 3 bin 500 adet mahlep ağacı dikildi.


40 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU


Talas Belediyesi, ilçenin daha yeşil bir görünüm kazanması için bir yandan başta Ali Dağı olmak üzere Talas'ın dört bir yanına çam, çınar, akasya gibi çeşitli cinslerde fidanlar dikerken bir yandan da meyve ağacı dikimi gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Ali Dağı'na kayısı, erik, kiraz, şeftali vs. gibi çok çeşitli cinslerde 1.500 adet meyve ağacı dikildi. Buna ilave olarak da 3 bin 500 adet mahlep dikilerek kiraz ve vişneye dönüştürülecek. Başkan Mustafa Yalçın'ın büyük önem verdiği ağaç dikim çalışmaları kapsamında son 8 ayda yaklaşık 40 bin fidan dikimi yapıldı.


MAHLEP AĞACI


Ülkemizde birçok bölgede sulama, gübre ve ilaca ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen, Osmanlı döneminde oldukça sık kullanılan fakat günümüzde eskisi kadar önem verilemeyen mahlep ağacı, hem kendisi hem de meyvesi faydalı değerli bir bitki. Günümüzde daha çok yaygın olarak mahlep ağacına kiraz ve vişne aşılanıyor.


Bugün ilaç, kozmetik, gıda, boya ve mobilya sektörü, mahlep ağacından ve meyvesinden faydalanıyor. - KAYSERİ

İlçe Tarım Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Örencik, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik polisi, eşine ceza yazdı
Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:26 Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:25 DEMET AKALIN'IN EVİNE HACZE GİDEN ZABIT KATİBİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ - Son Dakika
16:24 Öğrenciler kuş ve kedileri sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika
16:20 ADYÜ'de flüt ve piyano resitali - Son Dakika
16:19 İzmit Belediyesi'den Serdar'a merdiven ve korkuluk - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahlep dikiliyor, kiraza dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]