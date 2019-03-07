Mahlep Nedir? Mahlebin Faydaları Neler?

Mahlep (Prunus mahaleb), gülgiller (Rosaceae) familyasından boylu çalı veya 8–10 m'ye ulaşan, kışın yaprağını döken bir ağaç türü.
Yapraklar dairemsi ya da geniş yumurta biçiminde, boyları 3–6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır.
Güzel kokulu çiçekleri beyaz renklidir. küçük veya 5–6 mm büyüklüğündeki meyve olgulaşınca siyah bir renk alır.
Orman-step sınırındaki kurak yerlerin ağaçlandırılmasında öncü ağaç olarak kullanılır.
Orta ve güney Avrupa
'da Fransa
ve Almanya
, batı ve orta Asya
'da kuzey Pakistan
ve Kırgızistan
ile kuzeybatı Afrika
'da Fas
arasında kalan coğrafya anayurdunu oluşturmaktadır.
MAHLEBİN FAYDALARI
Özellikle kemik gelişimi yetersiz olan çocukların sütlerine katılan bu baharatın diğer faydalarını Diyetisyen
Gülhan Koca sıraladı.
• İdrar söktürücüdür.
• Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.
• Astıma iyi gelir.
• Balgam sökücü olarak kullanılır.
• Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır.
• Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir.