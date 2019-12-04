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Mahler Oda Orkestrası'ndan konser

6 saat önce

Orkestra, 13 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.

Mahler Oda Orkestrası'ndan konser, System.String[]

Orkestra, 13 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.


Klasik müziğin kilit eserlerini seslendirecek olan orkestranın şefi François Xavier Roth konser için "Geçen zaman içinde bestecilerin sanat ve müzik üretimlerini nasıl geliştirdiklerinin bir çeşit panoramasına tanıklık edeceğiz" yorumunu yatı.

Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:05 
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