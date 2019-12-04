Mahler Oda Orkestrası'ndan konser
6 saat önce
Orkestra, 13 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.
Orkestra, 13 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.
Klasik müziğin kilit eserlerini seslendirecek olan orkestranın şefi François Xavier Roth konser için "Geçen zaman içinde bestecilerin sanat ve müzik üretimlerini nasıl geliştirdiklerinin bir çeşit panoramasına tanıklık edeceğiz" yorumunu yatı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:05
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