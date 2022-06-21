Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay yapacağı ziyaretin, barışı sağlayacak siyasi bir ufuk oluşturmada katkı sunmasını umduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Biden'ın temmuz ayında Filistin topraklarına yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ziyaretin, iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirmesini umduğunu dile getiren Abbas, "Aynı şekilde ziyaretin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüme göre ve uluslararası meşruiyet temellerine dayalı adil ve kapsamlı barışı sağlayacak siyasi bir ufkun oluşturulmasına yönelik ortamın hazırlanmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi konumunun korunması, Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına son verilmesi, Filistinlilerin Kudüs'teki evlerinden çıkarılmasının engellenmesi, tek taraflı uygulamaların durdurulması ve Doğu Kudüs'te ABD Konsolosluğu'nun yeniden açılması konusunda da ziyaretin olumlu yansımalarının olmasını ümit ettiklerini aktardı.

Haaretz gazetesinin 16 Haziran tarihli haberinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'in, Biden'ın ziyaretine ilişkin hazırlıklar çerçevesinde bölgede yaptığı görüşmelerde," İsrail'in Filistinlileri kışkırtacak adımlardan uzak durmasını" istediği aktarılmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkacağı açıklanmıştı. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.