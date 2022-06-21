Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek - Son Dakika
Üye Girişi

Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek

21.06.2022 22:45
Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay yapacağı ziyaretin, barışı sağlayacak siyasi bir ufuk oluşturmada katkı sunmasını umduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay yapacağı ziyaretin, barışı sağlayacak siyasi bir ufuk oluşturmada katkı sunmasını umduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Biden'ın temmuz ayında Filistin topraklarına yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ziyaretin, iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirmesini umduğunu dile getiren Abbas, "Aynı şekilde ziyaretin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüme göre ve uluslararası meşruiyet temellerine dayalı adil ve kapsamlı barışı sağlayacak siyasi bir ufkun oluşturulmasına yönelik ortamın hazırlanmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi konumunun korunması, Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına son verilmesi, Filistinlilerin Kudüs'teki evlerinden çıkarılmasının engellenmesi, tek taraflı uygulamaların durdurulması ve Doğu Kudüs'te ABD Konsolosluğu'nun yeniden açılması konusunda da ziyaretin olumlu yansımalarının olmasını ümit ettiklerini aktardı.

Haaretz gazetesinin 16 Haziran tarihli haberinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'in, Biden'ın ziyaretine ilişkin hazırlıklar çerçevesinde bölgede yaptığı görüşmelerde," İsrail'in Filistinlileri kışkırtacak adımlardan uzak durmasını" istediği aktarılmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkacağı açıklanmıştı. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

YORUMLAR
500
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mahmud Abbas, Joe Biden, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:17:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement