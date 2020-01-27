Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti - Son Dakika

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Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti
55 dakika önce
BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:10 Kaynak: AA
BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.
Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.
Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.
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