Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti - Son Dakika

Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti

55 dakika önce

BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti, System.String[]

BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.

Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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