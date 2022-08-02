MEC Vakfı'nın kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika
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MEC Vakfı'nın kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

02.08.2022 15:24
MEC Vakfı'nın kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC) tarafından Türkiye'de 36 bin 224 kurban payı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC) tarafından Türkiye'de 36 bin 224 kurban payı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 17. Uluslararası Kurban Organizasyonu'nun Türkiye ayağı kapsamında kurban vekalet kabulü devam ederken bir taraftan da kurban paylarının ulaştırılacağı ihtiyaç sahipleri tespit edildi. Hızlı ve sağlıklı bir dağıtım için gönüllü ekipler tarafından yapılan hazırlıklar belirlenen plana uygun yürütüldü.

Afyonkarahisar'daki tesislerde İslami usullere uygun olarak veteriner hekim, din görevlisi ve noter gözetiminde tamamlanan kesim işlemleri sonrasında soğuk hava depolarında iki gün dinlendirilen etler, yine soğuk hava tertibatlı araçlarla dağıtımın yapılacağı illerdeki soğuk hava depolarına 13 Temmuz itibarıyla nakledildi.

16 Temmuz'da başlayan dağıtım çalışmalarında yaklaşık 2 bin gönüllü ekip kendi araçlarıyla görev alırken, dağıtımın yapılacağı 21 ilde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kurban etleri yaklaşık 4 bin gönüllü tarafından teslim edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Osmaniye, Sakarya ve Yozgat'ta yapılan dağıtım çalışmalarında, sosyal yardım amaçlı kesilen kurbanlıklarla birlikte toplam 36 bin 224 kurban payı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEC Vakfı'nın kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

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