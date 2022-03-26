Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi

26.03.2022 12:10
Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında, geçen ekim ayında ilçede meydana gelen sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebi...

Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında, geçen ekim ayında ilçede meydana gelen sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebi ile dava açıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde geçen yıl ekim ayında meydana gelen sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve hayvanseverler arasında uzun süre polemik yaşanmıştı. Tartışmalara Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı da dahil olmuştu. Paçalı, zehirlenme olayına ilişkin Belediye Başkanı Gündoğan'ın tepkisiz kaldığını öne sürerek sosyal medya üzerinden belediye başkanlarının sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmakla yükümlü olduklarını anlatan bir yazı paylaştı. Paçalı, bunun üzerine yine sosyal medya üzerinden bazı şahısların kendisine hakaret ve küfürlerle karşılık verdiğini, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın da hakaretlere dahil olduğunu belirterek Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hakaret suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi

Olayla ilgili Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Belediye Başkanı Gündoğan'ın sosyal medya üzerinden "Erman Paçalı sayfamı kirleten it yavrusu asalak yaratık, git işine kafayın girmediği yere burnunu sokma asalak" şeklinde hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, hakaret eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Küçük yaşta izlediği bir video hayatını değiştirdi Küçük yaşta izlediği bir video hayatını değiştirdi Sosyal medya fotoğrafçılık tutkusunu popülerleştiriyor Sosyal medya fotoğrafçılık tutkusunu popülerleştiriyor

İshak Gündoğan, Eskişehir, Hakaret, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:26 Motokurye, torbacıya öyle bir çelme taktı ki! Polisten kaçamadı
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:19:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement