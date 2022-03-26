Mahmudiye Belediye Başkanı Gündoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında, geçen ekim ayında ilçede meydana gelen sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebi ile dava açıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde geçen yıl ekim ayında meydana gelen sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve hayvanseverler arasında uzun süre polemik yaşanmıştı. Tartışmalara Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı da dahil olmuştu. Paçalı, zehirlenme olayına ilişkin Belediye Başkanı Gündoğan'ın tepkisiz kaldığını öne sürerek sosyal medya üzerinden belediye başkanlarının sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmakla yükümlü olduklarını anlatan bir yazı paylaştı. Paçalı, bunun üzerine yine sosyal medya üzerinden bazı şahısların kendisine hakaret ve küfürlerle karşılık verdiğini, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın da hakaretlere dahil olduğunu belirterek Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hakaret suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi

Olayla ilgili Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Belediye Başkanı Gündoğan'ın sosyal medya üzerinden "Erman Paçalı sayfamı kirleten it yavrusu asalak yaratık, git işine kafayın girmediği yere burnunu sokma asalak" şeklinde hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, hakaret eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. - ESKİŞEHİR