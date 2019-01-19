Son Dakika Haberleri: Mahmudiye'de AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

Mahmudiye'de AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit ve İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mahmudiye İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Mahmudiye'de AK Parti'den MHP'ye Ziyaret, System.String[]
AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit ve İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mahmudiye İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Yiğit, MHP ilçe binasında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, yerel seçim sürecinde iki partinin birlikte seçim çalışması yürüteceğini belirterek, iki partinin seçim sürecinde birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğini kaydetti.

MHP İlçe Başkanı Ahmet Kayalı ise MHP'nin Mustafa Arslan'ın seçimlerden galibiyetle çıkması için üzerine düşen görevi yerine getireceğini söyledi.

Başkan adayı Arslan da partisinin ve MHP'nin vatan, bayrak ve millet için bir arada hareket ettiğine değinerek, "Allah nasip ederse 31 Mart yerel seçimlerinde buradan güçlü bir ses çıkacak. Biz kesinlikle belediye başkanlığını kazanacağız. Bundan zerre kadar şüphem yok. Çünkü biz, sen-ben demedik. 'Biz' dedik. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Politika
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