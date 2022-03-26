Mahmudiye'de "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Mahmudiye ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Koruyucu Aile Programı" düzenlendi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in eşi Hatice Gerek, İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıdaki görüşlerine yer verilen Ayyıldız, geleceğimiz olan çocukların aile ortamında, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına koruyucu aile çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Ayyıldız, devletin sunduğu bütün imkanların yanında anne-baba kelimesinden bir şekilde yoksun kalan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukları aile şefkatiyle tanıştırarak, özgüven sahibi sosyal ve kültürel yönden kendini tamamlamış hem çevresiyle hem de kendisiyle barışık mutlu bireyler olarak geleceğe hazırlamanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan güzel ve anlamlı projeden herkesin haberdar olması gerektiğini kaydeden Ayyıldız, "Koruyucu aile olmayı düşünenleri desteklemeliyiz. Koruyucu aile olarak toplum sağlığımızın korunmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, Kaymakam Harun Reşit Han ve eşi Kübra Han, program sonrasında ilçedeki şehit ailesi, yetim ailesi ile evde tedavi ve bakım gören hastaları ziyaret etti.