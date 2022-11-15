Mahmudiye'deki rehine krizinin sanığı: "Seni 2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım"

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve 2 kişiyi tüfekle rehin alan sanık mahkemedeki ilk savunmasında suç işleme kastıyla hareket etmediğini belirterek, rehin aldığı benzin istasyonu çalışanının "Seni 2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım" diyerek rızasını aldığını söyledi.

Olay, 23 Mart'ta meydana gelmişti. Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Yenigün (22), iddiaya göre komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit ederek 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasp etti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs, otomobile yakıt doldurttuktan sonra istasyon çalışanlarından Halit Aladağ'ı elindeki tüfek zoruyla araca bindirip Mesudiye Mahallesi'ne döndü. Yenigün, mahallede yolda yürüyen İrfan Poltara'yı da ayağından yaraladıktan sonra rehin aldı.

2 saat boyunca ikna edilemeyince vurularak etkisiz hale getirilmişti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü'nün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına uymayarak tüfekle ateş eden Sabahattin Yenigün, 2 saat boyunca ikna edilemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli ve tüfekle yaraladığı İrfan Poltara hastaneye kaldırıldı. Sabahattin Yenigün, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 farklı suçtan 92 yıla kadar hapsi istenmişti

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Sabahattin Yenigün hakkında, elindeki tüfekle Halit Aladağ ve İrfan Poltara'yı ayaklarına ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Sanık hakkında müşteki Halit Aladağ (istasyondan zorla aldığı LPG ve benzin için) ve Ferit Takan'a karşı işlediği 'konutta ve işyerinde yağma' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar, (gasp ettiği cep telefonu için) 'silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yenigün hakkında Ferit Takan'a karşı 'cebir veya tehdit kullanarak konut dokunulmazlığının ihlali' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanığın işlediği 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun silahla işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın 2 müşteki için 1'er kat artırılması istendi. Sanığın 1 müştekiye karşı işlediği 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçunun silahla işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. İddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sabahattin Yenigün, müştekiler Halit Aladağ, İrfan Poltara ve Ferit Takan mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı katıldı.

"Eylemlerim yanlış anlaşıldığı için üzgünüm ve pişmanım"

Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Sabahattin Yenigün, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu belirterek, "Kız kardeşim fabrikada çalışıyordu. Kaçırıldığı şeklinde telefon alınca tedirgin oldum. Ruhsatsız tüfeğimi alarak evden çıktım. Çalıştığı fabrikaya doğru gidecektim. Komşumuz Ferit'e giderek onunla birlikte arabasıyla gitmek istedim. Üstünü değiştireceğini söyleyince ben de kendim gitmek için anahtarı rica ettim. Hatta bana dikkatli sürmemi söyledi. Ben herhangi bir şekilde tehdit ve yağmada bulunmadım. Fabrikaya gidip kardeşimi orada göremeyince iyice telaşlandım. Çifteler'deki jandarma karakoluna gitmek istedim. Yolda yetmez diye araca LPG ve benzin almak için benzinliğe gittim. Orada Halit'ten şişeye benzin ve araca LPG doldurmasını istedim. Hasımlarım olduğu için tüfeği bırakamıyordum. O sırada jandarma geldi. Ben de Halit'e 'seni 2 dakika rehin alayım, söz veriyorum bırakacağım' dedim ve o da razı oldu. Araca binip kahvehaneye kadar gittik. Bu sırada jandarma da oraya geldi. o sırada İrfan geliyordu. Elimle gelmemesi için işaret yaptım ama anlamadı. Ben de olayı kontrolüm altında tutmak için onu da rehin almak zorunda kaldım. Silahla havaya ve yere ateş ettim. Yerden seken saçma tanesi ayağına geldi. Yaralama ya da diğer suçlar için kastım yoktur. Eylemlerim yanlış anlaşıldığı için üzgünüm ve pişmanım. Yakalanırken 4 tane kurşun yedim. Cezaevinde sağlıklı tedavi göremedim. Bu sebeple tahliyemi, olmazsa elektronik kelepçeyle ev hapsimi talep ediyorum" dedi.

Beyanda bulunan müştekiler ise soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerini tekrar ettiklerini, şikayetçi olmadıklarını ve katılma taleplerinin olmadığını söylediler.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR