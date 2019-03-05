Son Dakika Haberleri: Mahmut Aksoy'dan İpek Halı Dokumacılığı Projesi

Mahmut Aksoy'dan İpek Halı Dokumacılığı Projesi

55 dakika önce

ANKARA(AA) - İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, Gölbaşılı kadınlar için İpek Halıcılık projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Mahmut Aksoy'dan İpek Halı Dokumacılığı Projesi, System.String[]
ANKARA(AA) - İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, Gölbaşılı kadınlar için İpek Halıcılık projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde kadınlarla sohbet eden Aksoy, özellikle İpek Halıcılığı ile ilgili projelerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı'ndaki hanımlarımız için güzel projelerimiz var. Bunlardan biri de İpek Halı Dokumacılığı. Kadınlarımız meslek ve gelir sahibi olacak. Bizim söylediğimiz bir şey var. Tüketen değil, üreten bir belediye olacağız. İpek halıcılık kursları açacağız, halı tezgahlarını biz vereceğiz ve yapılan halıları satın alacağız. İçinde sevgi çiçeği motiflerinin ve birçok motifin yer aldığı ipek halılar, Gölbaşılı kadınlarımızın elinde hayat bulacak. Göl kenarında kuracağımız organik ürünler pazarında kadınlarımız el emeklerini ve yöresel yemeklerini satarak bütçelerine katkı sağlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İYİ Parti, Mahmut Aksoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor

Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'ı zorlayacak Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyebilecek mi? Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahmut Aksoy'dan İpek Halı Dokumacılığı Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]