Mahmut Aksoy'dan İpek Halı Dokumacılığı Projesi
55 dakika önce
ANKARA(AA) - İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, Gölbaşılı kadınlar için İpek Halıcılık projesini hayata geçireceklerini söyledi.
ANKARA(AA) - İYİ Parti
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy
, Gölbaşılı kadınlar için İpek Halıcılık projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde kadınlarla sohbet eden Aksoy, özellikle İpek Halıcılığı ile ilgili projelerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Gölbaşı'ndaki hanımlarımız için güzel projelerimiz var. Bunlardan biri de İpek Halı Dokumacılığı. Kadınlarımız meslek ve gelir sahibi olacak. Bizim söylediğimiz bir şey var. Tüketen değil, üreten bir belediye olacağız. İpek halıcılık kursları açacağız, halı tezgahlarını biz vereceğiz ve yapılan halıları satın alacağız. İçinde sevgi çiçeği motiflerinin ve birçok motifin yer aldığı ipek halılar, Gölbaşılı kadınlarımızın elinde hayat bulacak. Göl kenarında kuracağımız organik ürünler pazarında kadınlarımız el emeklerini ve yöresel yemeklerini satarak bütçelerine katkı sağlayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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