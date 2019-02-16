Mahmut Arıkan'dan Görücü'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Avukat Vacit Kip ile birlikte Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cemil Görücü 'ye Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Avukat Vacit Kip ile birlikte Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cemil Görücü 'ye Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yeni görevinde Cemil Görücü ve yönetimine başarılar dileyen Başkan adayı Mahmut Arıkan, burada yaptığı açıklamada Sivil Toplum Örgütlerinin önemine değinerek, "STK'lar ülkemiz için çok önemli kurumlar. Ama ne yazık ki daha mutlu bir toplumun inşası için çalışan bu örgütler ülkeyi yönetenlerden yeterince destek görmüyor. Şunu açıkça belirtmekte fayda var. Sivil toplum örgütleri toplulukların seslerini duyurabilmesinin en önemli yöntemi olmasıyla olmazsa olmazlardandır. Baskıcı rejimlerle yönetilen ülkelere baktığınızda sivil toplum örgütlerinin yok denecek kadar az olması da bununla ilgili. Dürüst olmak gerekirse, ülkemizdeki sivil toplum örgütü sayısı, Amerika ve Avrupa'ya göre oldukça geride. Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi; ülkemizin refah ve mutluluğunun artması, hak ve özgürlüklerimizin çok daha fazla güvence altında olması demektir. Bu bağlamda bizler iktidara geldiğimizde yapacağımız çalışmalarla gördüğümüz bu eksiklikleri tamamlayıcı görev üstleneceğiz. İnşallah 31 Mart'ta Dürüst başkan, Dürüst Yönetim anlayışı ile cepsiz ceketliler iş başında olacak" dedi.



Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Görücü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan adayı Mahmut Arıkan ve Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Avukat Vacit Kip'e başarılar diledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız

Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim

Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi

Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek