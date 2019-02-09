Mahmut Arıkan: "Milli Görüş Gömleğini Çıkardılar"

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından aday tanıtım toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, partilerinin yürüttüğü seçim kampanyasının ülke genelinde büyük ses getirdiğine değinerek, "Bizim bu seçim kampanyasında kullandığımız 'Dürüst Sami' maskotu, 'Dürüst Olmak Gerekirse' ve 'Cepsiz Ceket' sloganları, zaten her insanda olması gereken bir hasletin diğerleri ile olan farkı ortaya koymak için kampanya sloganı haline getirilmek zorunda kalınması ne kadar acı değil mi? Ben dürüstüm, ben çalmayacağım. Bir siyasi partinin bunları söylemek zorunda kalması ülkenin ve siyasetin nasıl bir bataklığa sürüklendiğini ruhumuza kazıyor ve acı duyuyoruz" dedi.



SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mahmut Arıkan, aday tanıtım töreninde konuştu. AK Partinin iktidara gelmeden önce Milli Görüş çizgisinden ayrılarak yeni arayış içine girenler tarafından kurulduğunu söyleyen Arıkan, "2000'li yılların başını şöyle bir hatırlayalım, kimilerinin erdemliler, kimilerinin yenilikçiler dediği bir grup arkadaşımız Milli Görüş çizgisinden ayrılarak yeni bir arayışın içine girdi. Bu arayışlarını meşrulaştırmak ve kimilerinin eleştirdiği geçmişlerini tamamen silip atmak için dört kelimeden oluşan bir cümle kurdular: "Milli Görüş Gömleğini Çıkardık." Türkiye'yi bütün temel problemlerinden arındırıp milletimizi içeride mutlu, dışarıda saygın bir konuma getirecekleri iddiasında bulundular. Milletimiz de bu güzel iddialar karşısında 17 yıl içinde ne kadar seçim varsa istisnasız hepsinde bu hayallere destek oldu. Ninelerimiz dedelerimiz masallara başlarken ne derdi: Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, dönüp arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Biz de bu 17 yılın sonunda dönüp de arkamıza baktığımızda pek çok önemli konuda bırakın bir arpa boyu yol gitmeyi, başladığımız noktanın da fersah fersah gerisine düştük. Şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla yolsuzlukları bitireceğini iddia edenler bırakın yolsuzlukları bitirmeyi, onca sindirilmiş, korkutulmuş bürokrat kesimi içerisinde onuruyla vazifesini yaparak belediyelerdeki yolsuzlukları resmi raporlarla belgeleyen Sayıştay yetkilisini görevden aldılar. Yolsuzluktan değil duyulmasından rahatsız oldular. Sülün Osman'ın yaptıklarından değil, bunun 37 saniyelik hayat hikayesinden rahatsız oldular. Bütün bunları bir siyasinin rutin eleştirileri olarak değil ülkenin geldiği noktadan her vatansever gibi içi acıyan bir kardeşinizin feryadı olarak almanızı istirham ederim. Ayrıca bu feryadı Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getiriyor. Onu dinlediğimizde sanki ilk defa seçime giren bir siyasi partinin liderini dinlemiş gibi oluyoruz. Geçen günlerde kendi tabirleriyle bir manifesto açıkladı. Bu açıklama bir muhalefet partisi için bir manifesto olarak nitelendirilebilir. Ancak 17 yıllık bir iktidar için bu açıklama iflasın eşiğindeki bir tüccarın son koz olarak konkordato ilan etmek istemesinden başka bir şey değildir.Sayın Cumhurbaşkanımız vaatlerini yerine getirmek için de 1994 ruhuna vurgu yapıyor, o günkü ruha dönerek bu işleri başaracaklarını söylüyor ama sayın Cumhurbaşkanımız yanılıyor. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen farkına varamadığı şey, o gün çıkardığı gömleğin sıradan bir kumaş parçası değil bu gün çağırdığı ruhun ta kendisi olmasıdır. Gömleği çıkardılar ve memleketi bu hale getirdiler. Sanıyorlar ki çağırırız o ruh yeniden gelir, hayır o kadar basit değil geriye dönmek.



O ruhtan ayrı kaldıkları 20 yıllık süreçte geçtikleri tüm köprüleri yıktılar, yürüdükleri tüm yolları yaktılar. Dönmek isteseler de yürüyecek yolları kalmadı, geçecek köprüleri kalmadı, suyun öte yakasında çaresizce kaldılar. Bir Moğol atasözü "Ruhunuz yoksa atınız koşmaz" şeklindedir. Sayın Cumhurbaşkanım, 20 yıl öncesinde gömlek ile beraber bedeninizden ruhunuz uçup gitti, 11 maddelik o manifestonun 1 maddesini bile hayata geçiremezsiniz. Ruhunuz yok, atınız koşmaz" diye konuştu.



SP Kayseri adayları şu şekilde:



"Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Mahmut Arıkan, Melikgazi Belediyesi: Sinan Aktaş, Kocasinan Belediyesi: Haşim Özçelik, Talas Belediyesi: Harun Toprak, Hacılar Belediyesi: Erdal Altun, Pınarbaşı Belediyesi: Vacit Kip, Develi Belediyesi: Abdullah Akkuş, İncesu Belediyesi: Orhan Kaya, Sarıoğlan Belediyesi: İbrahim Turgut, Tomarza Belediyesi: Ömer Yerli, Bünyan Belediyesi: Hakan Çelik, Özvatan Belediyesi: Vedat Ali Tur, Akkışla Belediyesi: Abdullah Çağrı Elgü, Yeşilhisar Belediyesi: Yavuz Mercan, Felahiye Belediyesi: Sinan Taşcı, Sarız Belediyesi: Muharrem Çelik." - KAYSERİ

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