Son Dakika Haberleri: Mahmut Arıkan Oyunu Kullandı

Mahmut Arıkan Oyunu Kullandı

54 dakika önce

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan oyunu kullandı.

Mahmut Arıkan Oyunu Kullandı, System.String[]
Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan oyunu kullandı.

Erbosan İlköğretim Okulu'na gelen Arıkan, 1510 nolu sandıkta ailesi ile birlikte oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Arıkan, Malatya'daki 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaydan üzüntü duyduklarını belirterek; "Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu Türkiye'nin en büyük probleminin kutuplaşma, insanların şiddetli bir şekilde şiddet eğilimi içerisinde olduğunu ifade ediyorduk. Malatya Pötürge'deki hadiseye üzüldük. Daha büyük olayların olmasına müsaade etmeden bizi idare eden insanlarımızın söylemlerini gözden geçirmesi kanaatindeyiz. Kayserimizde güzel bir ortam var, herkes güzelce geliyor, oylarını kullanıyor. Ama ısrarla bu ortamdan rahatsız olan bazı isimler var. İnşallah bu Malatya'daki hadise onlar için bir ibret, bir ders olur. Bundan sonraki söylemlerine biraz daha dikkat ederler. Biz, bir kardeşimizin kanının dökülmesi yerine bir seçimi kaybetmeye razıyız. Böyle bir camia olmamız gerekir. Ama maalesef sandığı herşey gibi gösteriyoruz. Seçimleri olmak ya da olmamak havasına sokmaya gayret gösteriyoruz. Bunlar bizim üzüldüğümüz hadiseler. İnşallah 1 Nisan sabahı bu gerginliklerin bittiği, kardeşlik ortamının hakim olduğu bir ortamı hep beraber yaşarız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Saadet Partisi, Malatya, Kayseri, Mahmut Arıkan, Güncel
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