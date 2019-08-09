Son Dakika Haberleri: Mahmut Arslan: "Bizim için bu teklifler kabul edilebilir teklif olarak gözükmemektedir"
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Mahmut Arslan: "Bizim için bu teklifler kabul edilebilir teklif olarak gözükmemektedir"

1 saat önce

İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyareti sonrası açıklama yapması ANKARA - HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyareti sonrası açıklama yapması ANKARA - HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.
Zehra Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:13 Kaynak: AA
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