Mahmut Arslan: "Bizim için bu teklifler kabul edilebilir teklif olarak gözükmemektedir"
1 saat önce
İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyareti sonrası açıklama yapması ANKARA - HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:13 Kaynak: AA
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan
'ın kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
'u ziyareti sonrası açıklama yapması ANKARA - HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin teklifini sunmak üzere Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.
Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik