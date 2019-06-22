Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:34 Kaynak: AA
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
, Bolu
Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (4)
Arslan: "Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Biz geldik. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu."
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