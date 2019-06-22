Son Dakika Haberleri: Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"
Son Dakika Güncel Haber

Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"

6 dakika önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (4)
Arslan: "Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Biz geldik. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu."
Mahmut Arslan : İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:34 Kaynak: AA
İşçi, Bolu, Mahmut Arslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunu çaldılar Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular Seçim yasakları başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]