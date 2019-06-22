Son Dakika Haberleri: Mahmut Arslan: "İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak...
Son Dakika Güncel Haber

Mahmut Arslan: "İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak...

1 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (2)
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı olarak, HDP'li belediye başkanları henüz mazbatalarını almadan sendikalarımıza saldırdılar. Henüz mazbatalarını almadan belediye başkanlığı koltuğuna oturmadan sendikalarımıza yönelik bir operasyon başlatıldı. Sözde sendika diyen kendilerine bir kısım taşeron örgütler işbirliği yaptılar ve bizim iş yerlerimize saldırdılar, üyelerimize baskı yaptılar, tehdit ettiler, sürgün ettiler. Bununla beraber sendikalarımızdan koparamadıkları arkadaşlarımızı işten attılar. Bütün bu süreçlere, işten atılmalara, sendikal baskı nedeniyle sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak mıydık?"
Mahmut Arslan: İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak...
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:35 Kaynak: AA
İşçi, Bolu, Mahmut Arslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunu çaldılar Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular Seçim yasakları başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:51:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahmut Arslan: "İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]