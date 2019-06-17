Son Dakika Haberleri: Mahmut Arslan: "Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil"
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Mahmut Arslan: "Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil"

19 dakika önce

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Şartlar ne olursa olsun arkadaşlarımız işe dönene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz.

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Şartlar ne olursa olsun arkadaşlarımız işe dönene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, bu mücadelenin sonu değil." dedi.
Arslan, Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer bir haksızlığa uğrayan varsa, işten atılanlar varsa bize gelsinler ben buradayım." dediğini aktaran Arslan, bu sözün takipçisi olduklarını söyledi.
Bolu'dan başlayan yürüyüşlerini 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde sonladırmayı planladıkları belirten Arslan, "Sayın Kılıçdaroğlu, cumartesi günü Parti Genel Merkezinde bizi karşılarsa ziyaret edip, yaşanılan sorunun çözümü konusunda kendisinden bir taahhüt almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yürüyüşlerinin işe iadeler ve sendikal baskıların son bulması bakımından sembolik olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:
"Şartlar ne olursa olsun arkadaşlarımız işe dönene kadar, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş sendikası olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, bu mücadelenin sonu değil. Biz arkadaşlarımız işe dönene kadar, hakları iade edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Bunun bir bedeli var, önümüze çıkacak zorlukların da farkındayız."
"Amacımız işe geri dönmek"
Arslan, CHP yönetimindeki belediyelerde çalışan üyelerinin işlerinin geleceği konusunda tedirginlik yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bunu kırmamız gerekiyor. CHP'nin 31 Mart'tan önce söylediklerinin arkasında duracağını açıkça ilan etmesini istiyoruz. Bizim mücadelemiz arkadaşlarımız işe dönünceye, baskılar ortadan kalkana kadar. Haklarımız verilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Amacımız işe geri dönmek, işimizi, aşımızı yeniden elimize almak. Sendikal baskılara karşı direnmek, sendikal haklarımızı sonuna kadar kullanmak. Bundan başka bir amacımız yok. Umuyor ve inanıyorum sağduyu galip gelecek. İnşallah taleplerimiz CHP yetkilileri tarafından anlayışla karşılanır ve bu sorun çözülür."
Mahmut Arslan: Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Hak İş, Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Güncel
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