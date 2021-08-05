Mahmut Boz Turgutluspor'da

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen Mahmut Boz'la sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık mukavele imzalayan 30 yaşındaki stoper çok mutlu olduğunu söyledi. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mahmut, "Burada olduğum için heyecanlıyım. Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutluspor'u tercih ettim. Buradaki proje beni heyecanlandırdı. Düşünmeden teklifi kabul ettim ve buradayım. Doğru bir karar verdiğimi kulübe geldikten sonra anladım. Kulüpteki herkes çok sıcakkanlı" dedi.