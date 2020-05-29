Mahmut Dökmetaş Camisi'nde şükür kurbanı kesildi - Son Dakika
Mahmut Dökmetaş Camisi'nde şükür kurbanı kesildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Mahmut Dökmetaş Camisi'nde, bugün kılınacak cuma namazı öncesi 2 koç kurban edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Mahmut Dökmetaş Camisi'nde, bugün kılınacak cuma namazı öncesi 2 koç kurban edildi.
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29.05.2020 19:39:00. #1.13#
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