Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı
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Mahmut Görgen, 2017 senesinde yayınlanan "Kalbimin Sahibine" adlı ilk single çalışmasıyla çok büyük bir kitlenin beğenisini kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:44 Kaynak: Bültenler
Uzun bir süre boyunca yeni single çalışması yapmayan Görgen bu süre zarfında konser ve partilerde sahne alarak müzik hayatına devam etti. Mahmut Görgen yeni single çalışması "Touch The Sky" adlı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunarken, yeni single çalışması ile müzik dünyasındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
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