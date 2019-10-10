Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı

Uzun bir süre boyunca yeni single çalışması yapmayan Görgen bu süre zarfında konser ve partilerde sahne alarak müzik hayatına devam etti. Mahmut Görgen yeni single çalışması "Touch The Sky" adlı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunarken, yeni single çalışması ile müzik dünyasındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Şarkı, 22 Eylül'de tüm dijital platformlarda yayınlandı.