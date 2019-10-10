Son Dakika Haberleri: Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı
Son Dakika Güncel Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı

Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı

57 dakika önce

Mahmut Görgen, 2017 senesinde yayınlanan "Kalbimin Sahibine" adlı ilk single çalışmasıyla çok büyük bir kitlenin beğenisini kazandı.

Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Oldukça İddialı, System.String[]

Uzun bir süre boyunca yeni single çalışması yapmayan Görgen bu süre zarfında konser ve partilerde sahne alarak müzik hayatına devam etti. Mahmut Görgen yeni single çalışması "Touch The Sky" adlı çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunarken, yeni single çalışması ile müzik dünyasındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Şarkı, 22 Eylül'de tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:44 Kaynak: Bültenler
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