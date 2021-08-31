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Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

31.08.2021 09:44
Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi, System.String[]

Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rap dünyasının sevilen ismi Murda ile birlikte "Aya" şarkısını söyledi.

Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rap dünyasının sevilen ismi Murda ile birlikte "Aya" şarkısını söyledi. Sanatçı, klibi YouTube'da 200 milyona yakın izlenen şarkıda Murda'ya sesi ve dansıyla eşlik etti.

Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Murda, performansının sonunda "Karşınızda çok heyecanlandım" diyerek Sibel Can'ın önünde eğildi. Can da rap'çiye "Aya şarkısını sürekli dinliyorum. Bir sonraki çalışmamızda birlikte bir şeyler yapalım" dedi.

Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül konsere Tara de Vries ile geldi. Çift, ilk kez görüntülendi.

Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi
Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Sibel Can, Youtube, Murda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mahmut Kırmızıgül ileTara de Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi - Son Dakika Magazin


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