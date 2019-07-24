Son Dakika Haberleri: Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a ziyaret
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Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a ziyaret

1 saat önce

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, yeni sezon öncesinde Bursaspor'u ziyaret etti. Yeni sezon formasıyla birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerine gelen Mahmut Orhan, zorlu sezon öncesinde teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, yeni sezon öncesinde Bursaspor'u ziyaret etti. Yeni sezon formasıyla birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerine gelen Mahmut Orhan, zorlu sezon öncesinde teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.
Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a ziyaret
İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:06 
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