Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a ziyaret
1 saat önce
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, yeni sezon öncesinde Bursaspor'u ziyaret etti. Yeni sezon formasıyla birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerine gelen Mahmut Orhan, zorlu sezon öncesinde teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, yeni sezon öncesinde Bursaspor
'u ziyaret etti. Yeni sezon formasıyla birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesislerine gelen Mahmut Orhan, zorlu sezon öncesinde teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:06
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