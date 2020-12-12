Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

12.12.2020 09:48
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasına misilleme olarak valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma, adliye ve siyasi parti binalarına intikam amaçlı eylem planı yaptığı öne sürülen 7 örgüt üyesinden 4'ü tutuklandı.

Sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasına misilleme olarak valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma, adliye ve siyasi parti binalarına intikam amaçlı eylem planı yaptığı öne sürülen 7 örgüt üyesinden 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik 7 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı zanlıların evlerine kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girildi. Yapılan baskınlarda Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K., ve Özcan S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen zanlılardan Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., tutuklanırken geriye kalan 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlıların DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklanmasına misilleme için valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binalarına eylem planı yaptığı öne sürüldü.

-İHA-

Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Görüntülerle tepki çeken sapık otogarda yakalandı
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu         
08:50
Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı         
07:45
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti         
00:07
'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
23:31
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 09:57:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei