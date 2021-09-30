Üye Girişi
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı

30.09.2021 09:54

Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi Zanlılardan Resul B.

Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlılardan Resul B.'nin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in emirliğini illere tebliğ eden ve ona biat etmeleri isteyen kişi olduğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan birinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in emirliğini illere tebliğ eden ve ona biat etmeleri isteyen kişi olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyonda tutuklanmasından sonra dağılma sürecine giren Yamaçlı Grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduklarını belirledi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 14 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 23 Eylül sabahı Adana ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yardımcısı Resul B.'nin de bulunduğu öğrenildi. Resul B.'nin, Yamaçlı Grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde evlendirme yaptığı, Suriye'deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı belirtildi.

Ayrıca Resul B.'nin daha önce Özden'in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt mensuplarını Yamaçlı Grubuna bağlamaya çalıştığı, Özden'in Türkiye emiri olduğunu tebliğ ettiği, bu faaliyetini halen yürüttüğü de öne sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu öğrenilen Resul B.'nin, ifadesinde Mahmut Özden'i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı
Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı

Türkiye, Tebliğ, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz 10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı 10:05 Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı
'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi 09:57 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi 08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez
09:57 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi
09:52 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı         
10:25
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı         
10:07
Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez         
09:58
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan         
09:53
TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi         
09:44
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı         
07:44
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 10:29:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mahmut Özden'in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement