Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü - Son Dakika

Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü

30.11.2020 09:57

- Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandıktan sonra ele geçirilen diz üstü bilgisayardaki notlardan yola çıkarak örgüte İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri'de operasyonlar yapılarak çok sayıda kişinin gözaltına...

- Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandıktan sonra ele geçirilen diz üstü bilgisayardaki notlardan yola çıkarak örgüte İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri'de operasyonlar yapılarak çok sayıda kişinin gözaltına alınıp eylemlerin önüne geçildi

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandıktan sonra ele geçirilen diz üstü bilgisayardaki notlardan yola çıkarak örgüte İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri'de operasyonlar yapılarak çok sayıda kişinin gözaltına alınırken, eylemlerin de önüne geçildiği öğrenildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında kendisini sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden'in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiğini ve etrafında topladığı örgüt üyeleri ile terör örgütünden aldığı emirle Suriye'de bölücü terör örgütü YPG/ PKK'nın elinde bulunan DEAŞ'lıları kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Ayrıca zanlıların, örgüt üyelerini kurtarmak için mahallede haraç topladığı da tespit edildi. Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip başlatıldı. Yapılan takip sırasında Özden'in aynı zamanda kendisini kadı ilan edip mahallede terör örgütü üyeleri arasındaki ihtilaflar için de sözde mahkeme kurduğu belirlendi.

Bu sırada terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da LGBT derneğine, gayrimüslim ibadethanelerine bombalı eylem ve önemli siyasi kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbarı bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendirilen DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Daha sonra Özden'in oğlunun ve fedaisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanıp tutuklandı. Özden'in evinden de bilgisayar ele geçirildi. Polis bu bilgisayarda yaptığı incelemede şahısların milletvekili, hakim, savcı, turistlere yönelik bombalı eylem planladığı belirlendi. Ayrıca bilgisayarda yapılan incelemede Özden'in Adana'daki yapılanması, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Kayseri de temaslı olduğu kişiler belirlendi. Bu tespitlerin ardından illerde art arda DEAŞ operasyonları yapıldı. İstanbul'da yapılan iki operasyonda 14, Adana'da 22, İzmir'de 5, Diyarbakır'da 2 ve Kayseri de 13 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların Türkiye'nin bir çok ilinde kanlı eylem planları yaptıkları da saptandı.

Ayrıca Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan kadına ev kiralayan ve yardım eden zanlının da Mahmut Özden grubundan olduğu ortaya çıkmıştı.

Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü
Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü
Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü
Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü

İstanbul, Terör, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahmut Özden yakalandı DEAŞ çözüldü - Son Dakika


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