MAHMUT ÖZGENER, İZTO'DA YENİDEN BAŞKAN

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, 4 yıl aradan sonra başkan seçimi için sandık başına gitti. İZTO'da 26 yıl sonra ilk kez tek aday olarak seçimlere giren Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, güven tazeleyerek 2'nci kez başkan oldu.

İZTO'da Fuarizmir'de 3 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde belirlenen 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesinden 59'u yeni, 127'si ise geçen dönemde mecliste bulunan üyeler arasından seçildi. Meclisteki kadın üye sayısının ise 7 olduğu öğrenildi. Seçimlere Ulaşım Araçları Satış Grubu meslek komitesinden tek listeyle giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise kendi komitesinde kullanılan 186 oyun 184'ünü alarak yeniden İZTO meclis üyesi oldu. Meslek komiteleri seçimlerinin ardından bugün Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu delege seçimleriyle Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimlerinin belirlenmesi için üyeler oylarını kullandı.

GÜVEN TAZELEDİ

İZTO Meclis Salonu'nda düzenlenen oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından oy sayımına başlandı. 185 oyun kullanıldığı seçimde 2 oy, geçersiz sayılırken, 183 oyla İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeniden göreve getirildi. Tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeleyen Özgener, 2'nci kez aynı görevi sürdürecek.2022-2026 dönemi Yönetim Kurulu asil üyeleri Abdullah Salkım, Ahmet Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler, Cemal Elmasoğlu, İsmail Kahraman, Jülide Tutan Hergül, Mahmut Erkoç, Mehmet Şahin Çakan, Nuray Eyigele İşleyen ve Serdar Gökhan Arıkan oldu. Geçen dönemden farklı olarak Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer aldı.

'İLK 4 YILDA YAPTIĞIMIZ İŞLER KABUL GÖRDÜ'

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinin ardından Meclis Katip Üyesi, Meclis Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanı seçimi yapıldı. Mevcut Meclis Başkanı Selami Özpoyraz 182 oy alarak yeniden meclis başkanı seçildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mahmut Özgener, güzel bir seçim süreci yaşadıklarını dile getirdi. Özgener, "Sonuçlara baktığımızda ilk 4 yılda yaptığımız işlerin kabul gördüğünü anlıyoruz. Üyelerimiz büyük bir güvenle kullanılan oyların tamamını almamıza vesile oldu. Bu tabi bir yandan sevindirici bir yandan da bizim sorumluluğumuzu daha da arttıran bir sonuç oldu. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte ilk 4 yılda yaptığımız projeleri daha da geliştirerek hizmet etmeye devam ediyor olacağız" dedi. Seçimlerin yönetime duyulan güveni göstermesi açısından kendilerine keyif verdiğini anlatan Özgener, demokrasi açısından odaya yakışan bir süreci geride bıraktıklarını belirtti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mahmut Özgener şöyle devam etti:

"Seçime rakipsiz olarak giren tek ben değilim. Meclis başkanımız da rakipsizdi. Bu da meclisimizi doğru yönettiğinin göstergesidir. Kendisini tebrik ederim. Kadın yönetim kurulu üyelerimizin olmasını önemsiyorum. Çok başarılı iki kadın üyemizi yönetime aldık. Türkiye'nin önünde önemli bir seçim var ama bizim işimiz siyaset değil. Bizim görevimiz üyelerin sorunlarının çözümünde rol oynayabilmek. Aynı zamanda şehrimiz ve ülkemiz için iş dünyasına katkı sağlayacak projeler üretmek. Seçim süreci başka bizim hizmet sürecimiz başka."