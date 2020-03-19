Mahmut Özgener: "Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mahmut Özgener: 'Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu' - Son Dakika Ekonomi

Mahmut Özgener: "Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu"

6 saat önce

Korona virüsünün Türk ekonomisine etkilerini minimize etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi hakkında konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Virüsün etkilerinin...

Mahmut Özgener:

Korona virüsünün Türk ekonomisine etkilerini minimize etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi hakkında konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Virüsün etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik olarak bugüne kadar alınan tüm tedbirleri ve önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu" dedi.


İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi hakkında değerlendirme yaptı. Özgener, "Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu" dedi.


Mahmut Özgener, "Virüsün etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik olarak bugüne kadar alınan tüm tedbirleri ve önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin detaylarını incelediğimizde, TOBB'a ve ilgili bakanlıklara ilettiğimiz çözüm önerilerinin bir kısmının pakette olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızın paylaştığı 21 maddenin iş dünyamıza büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Dünya ekonomisinde büyük sorunların yaşandığı, finansal piyasaların büyük dalgalanmalara sahne olduğu bu ortamda, ülkemiz ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte hareket edeceğiz. Bizi virüs salgınından koruyacak olan en büyük güç, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır" dedi.


"İş dünyamızdan görüş alınmasını önemli buluyoruz"


Özgener, şöyle devam etti:


"Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İş dünyamızın sorunlarına çözüm bulmaya ve önerilerini iletmeye devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin altından başarıyla çıkacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Açıklanan paket ile ekonomik hayatta gözlenebilecek bir yavaşlamanın önüne geçileceğini düşünüyoruz. Bugünkü pakete ek olarak sıkıntı yaşanan diğer konularda sektörlerin ihtiyaçlarına göre en kısa zamanda önlemlerin hayata geçirileceğine inanıyoruz. Paketin hazırlanması aşamasında iş dünyamızdan görüş alınmasını önemli buluyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere paketin hazırlanmasında emeği geçen tüm Bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Temennimiz bu sürecinin sağlıkla en kısa zamanda atlatılmasıdır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı, hasta vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum." - İZMİR

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:01 Kaynak: İHA

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