Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi - Son Dakika

- Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

İSTANBUL - Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Muhammed Hikmet Tuzkaya, Pendik Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Pendik'teki evinde geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın cenazesi, öğle saatlerinde Pendik Sahil Camisi'ne getirildi. Tabutun bulunduğu alana koronavirüs tedbirleri kapsamında, Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın sadece yakınları alınırken, diğer cemaat ise bariyerlerin arkasında cenaze namazını kıldı. Oğlu Muhammed Fatih Tuzkaya taziyeleri kabul ederken, cenaze namazının kılınacağı caminin bahçesi, belediye ekipleri tarafından bariyerlerle çevrildi.

Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından helallik alınmasının ardından, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu cenaze namazını, Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın vasiyeti üzerine Yalova İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim hocalarından Mehmet Kılıç kıldırdı. Cenaze namazına, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 'Cübbeli Ahmet hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve yüzlerce seveni katıldı.

Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, kurucusu olduğu Pendik Esenyalı'daki Zümrüt Vakfı Haziresi'nde toprağa verildi.