Mahmut Sultan Türbesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Mahmut Sultan Türbesi, yılın her vakti ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Türbeye gelen ziyaretçiler genelde çeşitli rahatsızlıkları bulunan yakınlarının sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Afyonkarahisar şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mahmut Sultan Türbesi, çevre kentler ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Türbe yılın her vakti gelen ziyaretçiler ile dolup taşıyor. Türbeye gelen ziyaretçilerin büyük kısmı genelde sağlık problemleri yaşayan yakınlarının dertlerinin şifa bulması için dua ediyor.

Mahmut Sultan Türbesi Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, gelen ziyaretçilerin dertlerinin son bulması için türbede bol bol Allah'a dua ettiklerini kaydederek, "Her şey Cenab-ı Allah'tan, buraya gelenler şifasını bulup giderler. Tekrar dönüşlerinde adak kurban getirip burada keserler. Pilavını dağıtıp burada yiyerek giderler. Burada bir iki gece geldiklerinde misafir ediyoruz. Yerimiz müsait yani" dedi.

Mahmut Sultan Türbesi Derneği Başkanı Ramazan Kuzu, türbenin 1230 yılından beri devam ettiği kaydederek, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçileri ağırladıklarını belirtti. Kuzu, "Buraya gelen ziyaretçiler Allah'a bin şükür umduklarını buluyorlar" ifadesini kullandı. - AFYONKARAHİSAR