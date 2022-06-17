Mahmut Tanal Açıkladı: "Tbmm Ziyaretçi Sistemi, Sığınmacı ve İkamet İzni Sahibi Yabancıları Artık Tc Vatandaşı Gibi Algılıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 99 ile başlayan TC kimlik numarasına sahip sığınmacılar ve ikamet izni sahipleri için artık TBMM'de randevu oluşturulurken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi işlem yapıldığını açıkladı. Tanal, TBMM Başkanlığı'nın bu değişikliğin sebebini açıklamasını talep etti.

Mahmut Tanal, Türkiye'deki sığınmacı ve ikamet izni sahibi yabancı ülke vatandaşları için TBMM ziyaretçi randevu sisteminde yapılan değişikliği gündeme taşıdı. Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası edinen sığınmacı ve ikamet izni sahipleri için TBMM'de randevu oluşturulurken artık, "Yabancı ziyaretçi mi" seçeneği işaretlenmeye gerek duyulmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi işlem yapıldığına dikkat çekti. Tanal, TBMM Başkanlığı'nı etiketleyerek, söz konusu değişimin gerekçesini sordu.

Tanal'ın, TBMM ziyaretçi sistemi sayfalarına ilişkin görsel de paylaştığı söz konusu açıklaması şöyle:

"SİSTEM ARTIK YABANCILARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI GİBİ ALGILIYOR"

"Türkiye'de sığınmacı, ikamet izni sahibi olarak bulunan, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası edinen başka ülke vatandaşı için TBMM'de ziyaretçi randevusu oluşturulurken, 'Yabancı ziyaretçi mi' seçeneğini işaretleyip uyruk ve devamında istenen bilgileri yazmanız gerekirdi. Ancak artık TBMM ziyaretçi sistemi, sığınmacı ve ikamet izni sahibi yabancıları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi algılıyor. 99 ile başlayan kimlik numarası sahibi yabancı ülke vatandaşlarına Meclis'ten randevu alırken, 'Yabancı ziyaretçi mi' seçeneğini işaretlemeden işlemlere devam edebiliyorsunuz. Anlayacağınız sığınmacılar ve diğer 'izinli' yabancılar için sadece sınırlarımız değil, Meclis'in kapıları da ardına kadar açıldı. Kamuoyu bu değişikliğin sebebini merak ediyor. Seçim hesaplarıyla bağlantılı bir durum mu söz konusu? Bu değişiklik aynı zamanda güvenlik zafiyeti oluşturmaz mı?"