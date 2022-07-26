Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: "Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar" - Son Dakika
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Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: "Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar"

26.07.2022 21:34
Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: "Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın gazeteciye şiddet uyguladığı iddiasını gündeme getirdi ve “Hizmette sınıfta kalan Şanlıurfa’daki AKP’li başkanlar, basın mensuplarını baskı altında tutarak yanlışlarının ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışıyor. Artık gazetecilere dayak atmaya da başladılar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın gazeteciye şiddet uyguladığı iddiasını gündeme getirdi ve "Hizmette sınıfta kalan Şanlıurfa'daki AKP'li başkanlar, basın mensuplarını baskı altında tutarak yanlışlarının ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışıyor. Artık gazetecilere dayak atmaya da başladılar" dedi.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde gazetecilik yapan Kerim Kırpaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan kısa bir süre önce yapmış olduğum bir haber dolayısıyla Birecik Belediye Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam tarafından kalabalık ortam içerisinde elime sopa ile vurarak, kişisel onurum ve mesleki onurum ziyadesiyle zedelenmiştir. Sessiz kaldım. Sonrasında farklı bir siyasi partinin (HDP) basın açıklaması haberini yaptığım için 25.07.2022 tarihinde Sn. Mahmut Mirkelam tarafından tokatlandım. Aynı zamanda ağza alınmayacak aile efradımı da içine alarak beni rencide etmiştir. Ben basınım. Basının kalemi kırılmaz aynı zamanda engelli bir bireyim epilepsi hastasıyım. Uğradığım haksızlığı şiddetle kınıyorum. Tüm kamuoyuna duyurulur" açıklamasını yaptı.

"BU TOKAT, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE TEHDİTTİR, ŞANLIURFALI GAZETECİLERE GÖZDAĞIDIR"

Kendisi de Şanlıurfalı olan CHP Milletvekili Mahmut Tanal da konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıdı. Tanal'ın bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Şanlıurfa Birecik'te yerel gazetecilik yapan Kerim Kırpaç'a tokat attığı iddia edilen AKP'li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ı şiddetle kınıyorum. Bu tokat, basın özgürlüğüne tehdittir, Şanlıurfalı gazetecilere gözdağıdır. Gazeteci Kerim Kırpaç'a yönelik fiili eylemiyle AKP'li Başkan Mahmut Mirkelam, TCK madde 117 kapsamında 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçunu işlemiştir. Kamu gücü kullanılarak, 'Basın hürriyeti' başlıklı Anayasa'nın 28. maddesi ihlal edilmiştir.

"ARTIK GAZETECİLERE DAYAK ATMAYA DA BAŞLADILAR"

Hizmette sınıfta kalan Şanlıurfa'daki AKP'li başkanlar, basın mensuplarını baskı altında tutarak yanlışlarının ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışıyor. Artık gazetecilere dayak atmaya da başladılar. Basına sansür uygulanmasına, gazetecilerin baskı altına alınmasına, tehdit edilmesine, saldırıya uğramasına, darp edilmesine seyirci kalınmamalıdır.

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Kaynak: ANKA

Mahmut Mirkelam, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: 'Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: "Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar" - Son Dakika
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