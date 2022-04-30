Mahmut Tanal'dan Bakan Soylu'ya 'Şanlıurfa' Sorusu: "Herhangi Bir İlçe Nüfus Müdürlüğü Personeline Yönelik Soruşturma Başlatıldı Mı" - Son Dakika
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Mahmut Tanal'dan Bakan Soylu'ya 'Şanlıurfa' Sorusu: "Herhangi Bir İlçe Nüfus Müdürlüğü Personeline Yönelik Soruşturma Başlatıldı Mı"

30.04.2022 00:16
Mahmut Tanal'dan Bakan Soylu'ya 'Şanlıurfa' Sorusu: "Herhangi Bir İlçe Nüfus Müdürlüğü Personeline Yönelik Soruşturma Başlatıldı Mı"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Şanlıurfa’da Suriyelilere rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet belgesi ve oturum izni çıkartıldığı iddiasıyla herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğü personeline yönelik soruşturma başlatıldı mı” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, " Şanlıurfa'da Suriyelilere rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet belgesi ve oturum izni çıkartıldığı iddiasıyla herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğü personeline yönelik soruşturma başlatıldı mı" diye sordu.

Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da ikamet belgesi ve oturuma izni almak isteyen Suriyelilere para karşılığında sahte evrak düzenleyen şebekeye yönelik operasyonun ayrıntılarını Süleyman Soylu'ya sordu. Tanal, sosyal medya hesabından Bakan Soylu'yu ve bakanlığın resmi hesabını etiketleyerek şu soruları yöneltti:

"1-Şanlıurfa'da Suriyelilere rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet belgesi ve oturum izni çıkartıldığı iddiasıyla herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğü personeline yönelik soruşturma başlatıldı mı?

2- Soruşturma kapsamında ilçe nüfus müdürü dahil, nüfus müdürlüğü çalışanları gözaltına alındı mı? Şanlıurfa'daki ilçe nüfus müdürü, sorgusunun ardından tutuklandı mı?

3- Kamuoyu, Şanlıurfa'da Suriyelilere, yabancılara para karşılığı usulsüz ikamet belgesi, oturum izni soruşturmasının detaylarını merak ediyor."

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Süleyman Soylu, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal'dan Bakan Soylu'ya 'Şanlıurfa' Sorusu: 'Herhangi Bir İlçe Nüfus Müdürlüğü Personeline Yönelik Soruşturma Başlatıldı Mı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahmut Tanal'dan Bakan Soylu'ya 'Şanlıurfa' Sorusu: "Herhangi Bir İlçe Nüfus Müdürlüğü Personeline Yönelik Soruşturma Başlatıldı Mı" - Son Dakika
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