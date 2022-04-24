Mahmut Tanal'dan Şenyaşar Ailesi Paylaşımı: "Kamera Kayıtlarının, Duvarın Kırılarak Nasıl Götürüldüğü Ortaya Çıkarılmalıdır" - Son Dakika
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Mahmut Tanal'dan Şenyaşar Ailesi Paylaşımı: "Kamera Kayıtlarının, Duvarın Kırılarak Nasıl Götürüldüğü Ortaya Çıkarılmalıdır"

24.04.2022 17:15
Mahmut Tanal'dan Şenyaşar Ailesi Paylaşımı: "Kamera Kayıtlarının, Duvarın Kırılarak Nasıl Götürüldüğü Ortaya Çıkarılmalıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Şenyaşar ailesi meselesinde eğer gerçekten adaletin yerini bulması, maddi gerçeğe ulaşılması isteniyorsa, Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde olay anlarına ilişkin kamera kayıtlarının, duvarın kırılarak nasıl götürüldüğü ortaya çıkarılmalıdır. Kamera kayıtlarına ilişkin yönelttiğimiz sorunların cevabını arıyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Şenyaşar ailesi meselesinde eğer gerçekten adaletin yerini bulması, maddi gerçeğe ulaşılması isteniyorsa, Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde olay anlarına ilişkin kamera kayıtlarının, duvarın kırılarak nasıl götürüldüğü ortaya çıkarılmalıdır. Kamera kayıtlarına ilişkin yönelttiğimiz sorunların cevabını arıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili, avukat Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, genel seçim kampanyasının yürütüldüğü 14 Haziran 2018 tarihinde Şenyaşar ile Yıldız aileleri ve yakınları arasında yaşanan silahlı kavga sonrası yaralıların kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olaylara dair kamera kayıtlarının akıbetine ilişkin 14 Ocak 2022 tarihinde dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelttiği soru önergesinin halen yanıtlanmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu durumu protesto eden Tanal, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hakimler Savcılar Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yaptığı açıklamada önergesinin ve önergesinin durumunu gösteren görselleri de paylaştı. Tanal'ın mesajı şöyle:

"Şenyaşar ailesi meselesinde eğer gerçekten adaletin yerini bulması, maddi gerçeğe ulaşılması isteniyorsa, Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde olay anlarına ilişkin kamera kayıtlarının, duvarın kırılarak nasıl götürüldüğü ortaya çıkarılmalıdır.

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na aylar önce soru önergesi verdik, tam bir suskunluk hali hakim! Maddi gerçeğin peşindeyiz. Kamera kayıtlarına ilişkin yönelttiğimiz sorunların cevabını arıyoruz."

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Tanal 14 Ocak 2022 tarihinde verdiği önergede şu soruları sormuştu:

"- Söz konusu olayın yaşandığı, ateşli silah sonucu yaralanan vatandaşların hastaneye kaldırıldığı 14 Haziran 2018 tarihinde ve sonraki günlerde, Suruç Devlet Hastanesi'nde güvenlik kamera sisteminin kurulu olduğu, kamera kayıtlarının muhafaza edildiği odanın kapısı, duvarı, camları kırılmış mıdır? Şayet kırılmışsa odaya izinsiz, zorla girilmek suretiyle hastane kamera kayıt sistemi, kamera kayıt cihazları sökülerek götürülmüş müdür? Suruç Devlet Hastanesi'nde güvenlik kamera sisteminin kurulu olduğu odaya izinsiz, zorla girmek suretiyle kamera kayıt sistemine müdahale eden, cihazları söken, kamera görüntülerini yanlarında götüren şahıs ya da şahıslar tespit edilmiş midir? Şayet tespit edilmişse soruşturma ne aşamadadır? Delilleri karartanlara, delillerin karartılmasına göz yumanlara yönelik soruşturma başlatılmış mıdır? Şayet başlatılmışsa soruşturma neticesinde ne tür bir işlem yapılmıştır?"

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından meydana gelen olaylarda milletvekilinin korumalığını yapan kardeşi Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı.

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Devlet Hastanesi, Mahmut Tanal, Milletvekili, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal'dan Şenyaşar Ailesi Paylaşımı: 'Kamera Kayıtlarının, Duvarın Kırılarak Nasıl Götürüldüğü Ortaya Çıkarılmalıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahmut Tanal'dan Şenyaşar Ailesi Paylaşımı: "Kamera Kayıtlarının, Duvarın Kırılarak Nasıl Götürüldüğü Ortaya Çıkarılmalıdır" - Son Dakika
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