Mahmut Tanal, Ölen Sigortalının Dul Eşine Emekli Maaşının Tamamının Bağlanması İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ölen sigortalının dul eşine emekli maaşının tamamının bağlanması için kanun teklifi verdi. Tanal, teklifin gerekçesinde "Milyonlarca vatandaşımızın aylık maaşı yoksulluk sınırının altındadır. Bu durum özellikle sigortalı olup da vefat eden eşin maaşının yüzde 50'lik kısmını almaya hak kazanan dul eşleri mağdur etmektedir" görüşünü dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yaşamını yitiren sigortalının emekli maaşının hak sahibi dul eşine tamamının bağlanmasını öngören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde; ölüm aylığında vefat eden sigortalının dul eşinin hak sahibi olduğu, yaşamını yitiren sigortalının dul eşine maaşın yüzde 50'si oranında aylık bağlandığı belirtilerek, bu durumun hakkaniyetten uzak olduğu değerlendirmesi yapıldı. Gerekçede, şöyle dendi:

"Ülkemizde aktif çalışan sigortalılarda asgari ücretle çalışan oranı oldukça yüksektir, milyonlarca vatandaşımızın aylık maaşı yoksulluk sınırının altındadır. Yine emekli olmuş yurttaşlarımıza sunulan yaşam kalitesi, kuşkusuz ki birçok ülkenin emekli vatandaşlarına sunmuş olduğu yaşam kalitesinin çok altında kalmaktadır.

Bu durum özellikle sigortalı olup da vefat eden eşin maaşının yüzde 50'lik kısmını almaya hak kazanan dul eşleri mağdur etmektedir. Sigortalı eşi vefat eden dul eşe bağlanacak olan ölüm aylığı oranının yükseltilmesi gerekmektedir."