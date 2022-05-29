Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika
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Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi

29.05.2022 13:53
Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sanatlarını icra edebilme adına yurt dışına çıkması gereken özel tiyatro sanatçılarına da yeşil pasaport verilmesi amacıyla TBMM’ye kanun teklifi sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sanatlarını icra edebilme adına yurt dışına çıkması gereken özel tiyatro sanatçılarına da yeşil pasaport verilmesi amacıyla TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Tanal, Pasaport Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Tanal teklifinin gerekçesinde; yeşil pasaportun birçok ülkeye belirli gün sayısı ile vizesiz giriş hakkı sağladığını anımsatarak, yurt dışı ile en sık bağlantı kuran meslek gruplarından olan özel tiyatro sanatçılarına yeşil pasaport verilmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin olmamasının büyük bir eksiklik oluşturduğuna dikkat çekti.

Devlet Tiyatroları sanatçıları ve şehir tiyatroları sanatçılarının, sanatlarını yurt dışında icra edebilmek için yeşil pasaport alabildiğine dikkat çeken CHP'li Tanal, özel tiyatro sanatçılarına da yeşil pasaport verilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi. Tanal, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını talep etti.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Anayasanın 'Sanatın ve Sanatçının Korunması' başlıklı 64. Maddesi ile 'Eşitlik' ilkesinin yer aldığı 10. Maddesi'nin hatırlatıldığı gerekçede, Devlet Tiyatroları sanatçıları ve şehir tiyatroları sanatçılarının, hususi damgalı pasaport alabiliyorken, özel tiyatro sanatçılarının bundan yararlanamamasının, eşitlik ilkesine, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi. Tanal, "Zira tüm tiyatro sanatçıları aynı işi yapmakta, aynı emeği vermekte, işi için aynı özeni göstermektedir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarının da Yeşil Pasaport Alması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika
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