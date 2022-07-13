Mahmut Tanal: Şanlıurfalı Hemşerilerim, Türk Bayrağı'na Yönelik Saygısızlığa Kayıtsız Kalmadı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Türk Bayrağı'nın üzerine pankart astırmasına tepki gösterdi. Haliliye Belediyesi, tepkiler üzerine söz konusu pankartı kaldırdı. Tanal, "Şanlıurfalı hemşerilerim, Zeynel başkanla pankart asma yarışına giren Haliliye Belediyesi'nin Türk Bayrağı'na yönelik saygısızlığına karşı kayıtsız kalmadı" dedi.

Mahmut Tanal, Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Türk Bayrağı'nın üzerine pankart astırmasına bugün sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bayrak üzerine asılan pankartın fotoğrafını paylaşan Tanal, "Türk Bayrağı'na yapılan saygısızlıktan dolayı AKP'li Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'ni kınıyorum. Derhal özür dileyin" dedi.

"ŞANLIURFALI HEMŞERİLERİM TÜRK BAYRAĞI'NA YÖNELİK SALDIRIYA KAYITSIZ KALMADI"

Haliliye Belediyesi, Tanal'ın tepkisinin ardından pankartı kaldırdı. Pankartın kaldırıldığını da sosyal medya hesabından duyuran Tanal, şunları kaydetti:

"Şanlıurfalı hemşerilerim, Zeynel başkanla pankart asma yarışına giren Haliliye Belediyesi'nin Türk Bayrağı'na yönelik saygısızlığına karşı kayıtsız kalmadı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Türk Bayrağı'nı gölgeleyen pankartı indirildi."

TANAL, SAĞLIKTA ŞİDDETİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Öte yandan Mahmut Tanal, sağlıkta şiddeti de Meclis gündemine taşıdı. Tanal, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama' suçlarının sağlık çalışanlarına yönelik işlenmesi halinde, tayin edilecek cezaların bir kat artırılmasını önerdi. Teklifle ayrıca, 'kasten öldürme' suçunun sağlık çalışanlarına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesi sağlanarak caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Böylelikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, sağlık çalışanlarının yaşam hakkı başta olmak üzere anayasal haklarının güvence altında tutulması amaçlanıyor.

"ŞİDDET GÜN GETİKÇE ARTIYOR"

Teklifin gerekçesinde, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasının toplum sağlığı açısından oldukça önemli olduğu belirtilerek, "Ancak ne yazık ki ülkemizde sağlık alanında şiddet gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık hizmeti sunulmasında etkin rol oynayan, büyük özveri ile çalışan fedakar sağlık çalışanları şiddete uğramaktadır. Sağlık alanında yaşanan şiddet ne yazık ki tam olarak önlenememektedir. Sağlık çalışanlarının yaşam hakkı sürekli tehdit altındadır" denildi.

"YASAL DÜZENLEMELER YETERSİZ KALIYOR"

Sağlıkta şiddetin önüne geçmek amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı savunulan gerekçede, "Ne yazık ki sağlıkta şiddet olaylarında bir azalma yaşanmamıştır. Bu durum ise sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilere yeterli, caydırıcı yaptırımların uygulanmadığı anlamına gelmektedir" görüşüne yer verildi.