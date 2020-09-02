Mahmut Tekdemir: "Bize seviye atlatan Abdullah Avcı oldu" - Son Dakika

Medipol Başakşehir'in Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı ile alakalı, "Benim bu noktalara gelmemdeki en büyük pay Abdullah Avcı'ya aittir. 15 yıla yakın süredir birlikte çalıştık. Bize seviye atlatan Abdullah Avcı oldu" dedi.

Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'de Kaptan Mahmut Tekdemir, Deplase Dergi'ye açıklamalarda bulundu. Bir kulübün altyapısından yetişip, bu noktalara gelen bir futbolcu olmasının kendisi için anlamının çok büyük olduğunu belirten Tekdemir, "Böyle bir şampiyonluk yaşamak, benim için gurur verici. Altyapı dönemlerinde bunun hayalini bile kuramazdım. Ama şimdi şampiyonuz, böyle bir hikaye sonucu şampiyon olmanın vermiş olduğu duyguyu tarif edemem. İrfan Can ile maçtan bir gün önce sohbet ederken, İrfan Can 'İrfan attı, şampiyonluk geldi' dedi. Biraz gülüştük, ben de inşallah dedim. Ben golü attım, daha sonra maç içinde elektrikler gidince ısınma hareketleri yaparken İrfan'ın yanına gidip, 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedim. Benim için hem altyapıdan yetişen bir oyuncu olarak hem de kaptan olarak gol atmak gurur verici" diye konuştu.

"PANDEMİNİN ETKİLERİ OLDU"

Yaşanan korona virüs pandemisi hakkında konuşan Tekdemir, "Pandeminin etkileri elbette oldu, ama bazı kesimler taraftarsız oynamanın Başakşehir'e yaradığını söylüyor. Baktığınız zaman biz zaten seyircili oynanan bölümde de averajla liderliği paylaşıyorduk. Pandemi dönemini de çok çalışarak iyi değerlendirdik. Pandemi sonrası ilk antrenmanda takım arkadaşlarımın evinde ne kadar çok çalıştığını, futbolu ne kadar özlediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine Mahmut Tekdemir, "Evimizde 3 sezon önce Sevilla ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi play-off maçı seremonisinde çalan Şampiyonlar Ligi müziği beni çok etkilemişti. Tüylerim diken diken olmuştu. Bu sene bunu daha çok yaşayacağız. Altı yaşında bir kulüp olarak orada mücadele etmek daha da gurur verici" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM ARTIK POZİTİF BİR UNSUR"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda güçlü bir aile bağı olduğunu vurgulayan Tekdemir, "Birbiri için mücadele eden ve kenetlenen milli takım var. Bunları yaptıktan sonra skorları da alınca, taraftarın yaklaşımı da güzel oluyor. A Milli Takımımızın itibarının hak ettiği değeri görmesi önemli. İnsanlar için Milli Takım artık pozitif bir unsur. Saha içinde aidiyetin olmasında Şenol Hoca gibi, Emre ve Burak Abi gibi birçok unsur var. O noktalara gelmek zor ve biz de hakkını vermeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"BİZE SEVİYE ATLATAN ABDULLAH AVCI OLDU"

Başakşehir'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili konuşan deneyimli futbolcu, "Benim bu noktalara gelmemdeki en büyük pay Abdullah Avcı'ya aittir. 15 yıla yakın süredir birlikte çalıştık. Bize seviye atlatan Abdullah Avcı oldu. Kulüp ilk senesinde 4'üncü oldu ve ardından şampiyonluk yarışının içerisine girdi. Son 4 sezonda en çok puan toplayan takım biziz. Abdullah Hoca ile birlikte şampiyon olmak nasip olmadı ama bizi bu noktalara o getirdi. Okan Hocamız çok değerli ve bilgi sahibi bir antrenör. Onunla birlikte şampiyon olduk. İnşallah onunla birlikte nice başarılar elde edebiliriz" dedi.

(İHA)