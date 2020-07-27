- Mahmut Tekdemir: "Burada doğdum, burada büyüdüm diyebilirim"

İSTANBUL - Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mahmut Tekdemir, "Çok gururluyuz. 15-16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum, burada büyüdüm diyebilirim açıkçası" dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, bu akşam Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Kutlamanın ardından turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir, basın mensuplarına konuştu.

"Çok gururluyuz"

Alt yapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk elde ettiği için duyduğu mutluluğu Mahmut Tekdemir, şu sözlerle anlattı:

"Çok heyecanlıyız. Çok gururluyuz. 15-16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum, burada büyüdüm diyebilirim açıkçası. 'O günden buraları hayal edebilir misin' deseniz, kimse hayal edemezdi. Bu gururu yaşadığım için başta başkanım olmak üzere Okan hocama, teknik heyete, futbolcu kardeşlerime, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 4 senedir bu şampiyonluk yarışının içerisindeydik. Bir türlü nasip olmadı. Bu sene çok şükür nasip oldu bize. Şükürler olsun."

Mahmut Tekdemir, gelecek yıllarda üst üste şampiyonluklar elde edip edemeyeceklerine yönelik gelen bir soruyu, "Neden olmasın? Sonuçta iskeletini korumuş bir takım. Hep birlikte oynamış bir takım. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam ettiririz" diye cevaplandırdı.