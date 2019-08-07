Son Dakika Haberleri: Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi
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Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi

11 dakika önce

Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.

Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi, System.String[]
Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybetti. Tur şansını deplasmandaki karşılaşmaya bırak turuncu-lacivertlilerde bir de sakatlık şoku yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir, girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Sedyeyle saha kenarına getirilen Mahmut, daha sonra soyunma odasına götürüldü.

Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna 63. dakikada Azubuike dahil oldu. - İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi, Mahmut Tekdemir, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
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