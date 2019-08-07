Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi
11 dakika önce
Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir
, Olympiakos
maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi
3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybetti. Tur şansını deplasmandaki karşılaşmaya bırak turuncu-lacivertlilerde bir de sakatlık şoku yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir, girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Sedyeyle saha kenarına getirilen Mahmut, daha sonra soyunma odasına götürüldü.
Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna 63. dakikada Azubuike dahil oldu. - İSTANBUL
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