Son Dakika Haberleri: Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi
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Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi

6 saat önce

Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşmasının 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi, System.String[]

Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşmasının 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Gulbrandsen'e bıraktı.


Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda turuncu-lacivertlilerde bir de sakatlık şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Bir süre tedavisi saha içinde devam eden Mahmut, oyuna devam edemedi ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü.


Mahmut Tekdemir'in yerine 60. dakikada oyuna Gulbrandsen dahil oldu. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Mahmut Tekdemir, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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