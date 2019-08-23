Son Dakika Haberleri: Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe maçında yok
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Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe maçında yok

1 saat önce

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe maçında yok, System.String[]

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti.


Önemli eksikler


Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.


Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.


Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.


Okan Buruk'un ekibi, bu akşam tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Mahmut Tekdemir, Başakşehir, Fenerbahçe, İrfan Can, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:17 
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