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Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık!
7 saat önce
Zamanında maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle aç, susuz kaldıklarını, otobüse binecek paraları olmadığını söyledi.
Zamanında maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle aç, susuz kaldıklarını, otobüse binecek paraları olmadığını söyledi. İşte o çarpıcı açıklamalar...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:38
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