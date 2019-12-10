Son Dakika Haberleri: Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık!
Son Dakika Magazin Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık! - Son Dakika Magazin

Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık!

7 saat önce

Zamanında maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle aç, susuz kaldıklarını, otobüse binecek paraları olmadığını söyledi.

Mahmut Tuncer yaşadığı zor günleri anlattı: Eşimle iki gün aç susuz kaldık!, System.String[]

Zamanında maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle aç, susuz kaldıklarını, otobüse binecek paraları olmadığını söyledi. İşte o çarpıcı açıklamalar...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:38 
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