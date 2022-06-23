Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti gündem oldu! "Beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın"

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." denildi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

YAZICIOĞLU'NUN VASİYETİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Ustaosmanoğlu'nun vefatı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yıllar önce Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Ustaosmanoğlu'na vasiyeti de yeniden gündem oldu.

USTAOSMANOĞLU'NA "ÖLÜRSEM BENİ SEN YIKA" DEMİŞ

Bu dikkat çeken detay, İsmailağa cemaatine mensup bir hocanın verdiği sohbetle ortaya çıkmıştı. O sohbette, Yazıcıoğlu'nun ölümünden iki ay önce cemaatin lideri Ustaosmanoğlu'nun uzun zamandır görmediği Yazıcıoğlu'na "Özledim gelsin" diye haber gönderdiği bilgisi yer alıyor. Bu çağrı üzerine Yazıcıoğlu Ankara'dan İstanbul'a gelip gördüğü Ustaosmanoğlu'na "İki aydır beni çok sıkı takibe aldılar. Bundan sonra ne yapacağımı tam bilemiyorum. Ölümüm hadise olursa beni dualarından esirgeme. Cenazemi de sen yıkat, kefenlet" diyor.