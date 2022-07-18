Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası cemaat içinde başlayan tartışmalar, Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkındaki sözleri sonrası farklı bir boyuta taşındı.

"AÇIKLA DA VİDEOLARINI PATLATALIM"

Saadeddin Ustaosmanoğlu, bir YouTube kanalında Cübbeli Ahmet Hoca için "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ÇIKTIĞINDA SENİN ŞARTELLERİN ATACAK"

Saadeddin Ustaosmanoğlu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullanıyor: "Şimdi yine hemen bunları belirtelim, filmin kendisini daha piyasaya sunmadık. Bunlar daha fragman yani. Fragman bölümünde böyle bir başlıkla bir kaç şey söyleyeceğiz. Cübbeli Ahmet Mahmut'a da çok fazla zıplamasın diye bir kaç şey soracağız. Hemen ona hitap ederek başlayalım. Cübbeli Ahmet Mahmut, hangi ülkeden başlayalım. Mesela Endonezya'dan başlayalım mı, Mısır?, Lübnan? hayır diyorsun. O zaman İran'dan başlayalım. Ama biz buradan bir kaç tanesiyle ilgili ipuçları vermek için başlayacağız. Filim ortaya çıktığında senin de şartellerin atacak. Şimdilik İran hariç diyelim, bu diğer üç ülkenin ismi zikredilecek. Cübbeli Ahmet Mahmut'un uluslararası maceralarının kapısını aralıyoruz şimdi.

"ŞEHYLİĞİNİ İLAN ET, GEMİLER YAK KURTUL"

İlk teklifimiz sana, erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Haydi buyur, açık söylüyorum. Ve devam ediyorum, 2019 yılında efendi hazretleri hayatta iken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum, tarikat icazetini kimden aldın. Sorunun cevabını biz kasetlerle vereceğiz. Sen yine yalancılıktan rücu edemezsin. Bu videolar elimizde haberin olsun. Bir an önce çık açıkla. Ya şeyhliğini ilan et, gemiler yak kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız."